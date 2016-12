Bellucci, modella "sconosciuta" per Preppy

foto Tgcom24 Correlati SU UNA RIVISTA PER ADOLESCENTI

In copertina campeggiano i "kiodi" più giusti e Morten Harket degli A-Ha. E' il 1988 e su "Preppy", la rivista per i "nuovi galli" campeggiano i classici idoli e consigli per adolescenti alla moda. La sorpresa è all'interno. Infatti a fare da modella per un servizio sui cosmetici adatti per le cure per il viso, c'è una giovane (e all'epoca sconosciuta) Monica Bellucci.

All'epoca la Bellucci doveva ancora fare il grande passo nel cinema. Che sarebbe arrivato per la prima volta tre anni dopo, con "La Riffa", non certo un film di quelli entrati negli annali.



Nel 1988, a 24 anni, era sbarcata da poco a Milano per entrare a pieno diritto nel mondo della moda e sfilare sulle più importanti passerelle. Ma insieme a questo c'era anche il lavoro per le pubblicità, come quella che si vede su "Preppy", rivista all'epoca molto in voga tra i giovanissimi e pubblicata dalla stessa casa editrice de "Il paninaro".