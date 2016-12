Gli animalisti attaccano Rihanna e Lady Gaga

foto Olycom Correlati IL CORPO DEL "REATO" 10:40 - PETA va all'attacco di Lady Gaga e Rihanna defindendole "strane". La loro colpa? Indossare abiti e accessori realizzati con prodotti di origine animale. Rihanna è stata criticata dall'organizzazione animalista dopo che si è presentata a Londra con un paio di stivali alti di pelle di serpente, secondo il Daily Express. Lady Gaga era stata apprezzata per la sua presa di posizione anti-pelliccia per poi indossarne diverse nei giorni scorsi. - PETA va all'attacco didefindendole "strane". La loro colpa? Indossare abiti e accessori realizzati con prodotti di origine animale. Rihanna è stata criticata dall'organizzazione animalista dopo che si è presentata a Londra con un paio di stivali alti di pelle di serpente, secondo il Daily Express. Lady Gaga era stata apprezzata per la sua presa di posizione anti-pelliccia per poi indossarne diverse nei giorni scorsi.

"Rihanna non ha la minima idea - ha detto un portavoce della PETA, riferendosi alla recente apparizione del cantante a Oprah Winfrey show - che i serpenti uccisi per fabbricare gli stivali vengono spesso inchiodati a un albero e scuoiati vivi. Naturalmente, non si può andare da Oprah a piangere".



"Indossare pelle di rettile è da insensibili oltre che raccapricciante - continua - , e la fa sembrare ancora più fuori dal mondo. Lei e Lady Gaga sembrano così disperate nel tentativo di essere riconosciute per il loro stile e non per il loro talento che non si rendono conto che vengono derise da tutti".