foto Ap/Lapresse 20:59 - Il cantante dei Green Day, Billy Joe Armstrong, è stato colpito da un malore mentre si trovava a Bologna in vista del concerto previsto domenica sera nell'I-Day festival della città. L'artista è stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna e la band californiana ha deciso di annullare la data italiana della tournee.

Billy Joe Armstrong si è sentito male in tarda mattinata ed è stato ricoverato nel reparto di Medicina generale, dove i medici hanno deciso di trattenerlo in osservazione. Il cantante ha poi deciso di firmare le dimissioni dal nosocomio, nonostante il parere contrario dei medici. Intanto al quarto piano del Maggiore, nel corso della giornata, alcune fans hanno tentato di entrare a far visita al musicista, bloccate dal servizio d'ordine della band, che presidiava il reparto.



La decisione di annullare il concerto è stata comunicata ufficialmente al pubblico attorno alle 19.30, ma tra le molte migliaia di paganti accorsi al Parco Nord per l'Independent day festival in tanti avevano saputo dal tam tam dei social network la voce del malore e molti avevano cominciato a lasciare l'arena prima ancora della comunicazione. Nell'annuncio gli organizzatori hanno detto che i Green Day torneranno a suonare a Bologna, che era l'unica data italiana della loro tournee, la prossima estate. I biglietti saranno rimborsati secondo modalità da definire.



In un video le scuse della band

"Siamo molto più che affranti e lo saremo fino a quando non ritorneremo qua la prossima estate". E' la fine del messaggio della band Green Day al pubblico dell'Indipendent day festival di Bologna dopo l'annuncio che il concerto sarebbe saltato. "Ci scusiamo sinceramente con i nostri fan - hanno detto gli altri due componenti del complesso - ma sfortunatamente a causa di un malore Billie Joe è stato ricoverato in ospedale e quindi con dispiacere dobbiamo cancellare la nostra esibizione a Bologna, Italia, questa sera".