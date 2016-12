Leone d'Oro alla carriera al "maestro" Rosi

- "Non sono un tipo che si commuove facilmente, ma sono commosso". Con queste parole il regista Francesco Rosi ha commentato il proprio stato d'animo dopo la consegna del Leone d'Oro alla carriera, tributo che l'edizione 69 della Mostra di Venezia gli ha riservato in Sala Grande. Il premio consegnatogli da Giuseppe Tornatore, la standing ovation e gli omaggi di Martin Scorsese e del Presidente Giorgio Napolitano sono stati il coronamento di una carriera che dura da 50 anni. Quasi novantenne, il regista del film-inchiesta del '62 Salvatore Giuliano ha ancora voglia di racconatare storie. E sta preparando, insieme a Tornatore, un libro-intervista che ripercorre la sua lunga vita da regista.

Ieri al Lido è stata anche la giornata di Spike Lee. Si è presentato in conferenza stampa con un cappellino nero e la t-shirt con l'immagine della copertina di Bad, l'album di Michael Jackson, protagonista del suo film. Per Lee il documentario sul cantante che presenta a Venezia "è una lettera d'amore. Io volevo essere Michael e mi ero fatto crescere i capelli afro ma non sapevo cantare e ballare, abbiamo un anno di differenza", ha detto il regista. "Spero che quando guarderete questo documentario, ammirerete il suo genio musicale. L'uomo era un corpo di lavoro incredibile". Lee è fiero del fatto che i figli di Jackson, che hanno potuto godere per poco la presenza del padre, potranno conoscerlo anche attraverso il suo Bad 25.

Laguna presa d'assalto da schiere di ragazzine urlanti. Tutte giunte per vedere Zac Efron l'attore di High School Musical protagonista del film in concorso At any price del regista americano di origine iraniana Ramin Bahrani in cui interpreta il figlio ribelle di un potente agricoltore di grano ogm americano. È al secondo ruolo drammatico importante dopo The Paperboy di Lee Daniels a maggio in concorso al festival di Cannes. "Ho fame di futuro", ha commentato l'ormai 25enne dagli occhi di ghiaccio.

Nel giorno tradizionalmente più importante della Mostra del Cinema di Venezia, il sabato, sfila in concorso il primo dei tre film italiani in competizione, È stato il figlio di Daniele Ciprì con protagonista Toni Servillo. In scena anche il film Usa più atteso, The Master di Paul Thomas Anderson. Sebbene produttori e cast abbiamo smentito che la vicenda raccontata nel film sia ispirata all'affermazione di Scientology, le analogie della storia raccontata da Anderson e interpretata da Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams e Laura Dern sono tante. Il regista porta sullo schermo la storia di un reduce della Marina Usa del secondo dopoguerra: l'uomo torna a casa turbato e con mille incognite per il futuro finchè non viene attirato dal leader di una setta religiosa.