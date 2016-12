Oriente Occidente: viaggio come scuola di vita

- Un Festival di ricerca e di tendenza, che intende Oriente e Occidente come poli di un percorso ideale di scambi e incroci tra culture, generi e linguaggi della scena contemporanea. A Rovereto e a Trento, per la trentaduesima edizione di Oriente Occidente, dall’1 al 9 settembre si passeranno il testimone alcune tra le più interessanti compagnie internazionali che dell’incontro tra culture hanno fatto la propria bandiera.

Lo spostamento da un luogo all'altro, l'attraversamento degli spazi, l'incontro con ostacoli e l'Altro mettono alla prova l'essere umano. Il viaggio dona all'uomo la possibilità di costruire una propria identità, una propria visione del mondo, della vita. Un incontro e confronto fra culture diverse intrecciate al linguaggio del corpo, con un’indagine a tutto campo in particolare sulle zone emergenti nella scena mondiale: America latina, India e Cina. Oriente Occidente diventa così un percorso circolare tra teatro e danza, ricerca e tradizione, identità e innovazione.

Oriente Occidente, da sempre punto di riferimento per la più significativa danza internazionale, guarda questa volta ai nuovi mondi e a scenari ancora da svelare. Il Festival proporrà così le suggestioni provenienti da terre giovani, intese non solo in senso geografico. Ospiti di questa edizione sono coreografi per lo più di formazione europea, fortemente ispirati da contaminazioni e innesti con altri orizzonti culturali; porteranno a Rovereto tutte prime nazionali.

L'apertura è riservata a uno degli astri della danza contemporanea, Emio Greco, attivo in Olanda, che assieme a Pieter C. Scholten, debutterà col nuovo spettacolo Passione in Due in dimensione solistica, con la musica di Bach adattata ed eseguita live dal compositore Franck Krawczyk. Atteso con curiosità è il secondo spettacolo in programma: Por Um Fio, in cui Jomar Mesquita rende omaggio ad Arthur Bispo do Rosario, leggenda nel mondo dell'arte brasiliana. Poi prospettiva femminile della danza Butoh con la giapponese Carlotta Ikeda, riflessione e vitalità con Marcia Milhazes (Brasile) e Isabel Bustos (Cuba), contaminazioni nella performance di Aurelia Baumgartner (Germania) e Silvio Cattani (Italia), arte coreutica con la giovane israeliana Sharon Fridman e prima volta in Italia per Kuik Swee Boon (Singapore). Ospite di Oriente Occidente anche il Kenia, con Fernando Anuang’A, danzatore e coreografo autodidatta. Completerà il programma del festival, lo spettacolo vincitore della passata edizione del concorso coreografico Danz’è della compagnia Petranura Danza Megakles Ballet (Italia).

Ad aprire la programmazione della sezione Linguaggi sabato 1 settembre sarà il film di Massimo D’Anolfi Il castello, documentario che tratta il tema del viaggio usando come sfondo il non-luogo dell’aeroporto. A seguire si terrà un incontro con il professor dal titolo A timbuctu non c’è niente! Il viaggio consumista, che tratterà il tema inteso come forma d’incontro, “una delle migliori scuole che gli esseri umani possano frequentare”. Durante il festival verranno proiettate pellicole che portano lo spettatore ai confini del mondo, come Deep Water. La folle regata di Lousie Osmond e Jerry Rothwell, Come ho trascorso l’estate di Aleksei Popogrebsky e Incontri alla fine del mondo di Werner Herzog. Molti i personaggi di spicco che parteciperanno attivamente al festival, tra i quali Duccio Canestrini, giornalista e antropologo, Franco Farinelli, direttore del Dipartimento di Filosofia di Bologna, Andrea Mubi Brighenti docente all’università di Trento, Franca Zagatti, direttrice artistica di Mousikè a Bologna e David Fauqueberg, critico, scrittore, reporter e, soprattutto, grande viaggiatore.