Joss Stone torna alla carica con un'anima sexy

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 09:31 - Joss Stone torna con un nuovo album, "The Soul Sessions vol.2" in uscita il 2 ottobre, e presenta in anteprima a Tgcom24 "While you're out looking for sugar". E' la cover del brano originariamente registrato nel 1969 dalle Honey Cone. Il cd è il seguito del suo debutto multi-milionario che 10 anni fa, all’età di 15 anni, l'ha vista entrare nel panorama musicale internazionale con "The soul sessions". La cantante sfodera un nuovo look più sexy. - Joss Stone torna con un nuovo album, "" in uscita il 2 ottobre, e presenta in". E' la cover del brano originariamente registrato nel 1969 dalle Honey Cone. Il cd è il seguito del suo debutto multi-milionario che 10 anni fa, all’età di 15 anni, l'ha vista entrare nel panorama musicale internazionale con "The soul sessions". La cantante sfodera un nuovo look più sexy.

Con oltre 11 milioni di album venduti e un bel po’ di esperienza acquisita, tra cui le recenti collaborazioni con artisti come Dave Stewart e Mick Jagger (la sua ultima avventura musicale), il 2012 sembra essere il momento perfetto per riprendere in mano le Soul Sessions, ma da un prospettiva diversa.



Nella sua breve vita, ma lunga carriera, Joss ha condiviso il palco con giganti della musica come James Brown, Gladys Knight, Solomon Burke, Blondie, Smokey Robinson e Melissa Etheridge tra gli altri. Ha partecipato ad album di Jeff Beck e Ringo Starr, cantato al Super Bowl pre-game show, ai Grammy – anzi, ne ha anche vinto uno di Grammy.