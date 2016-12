Esplosione di energia e suoni con i Linkin Park

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL NUOVO VIDEO 09:14 - I Linkin Park presentano in anteprima a Tgcom24 il video del nuovo singolo "Lost In The Eco" estratto da "Living Things", traccia d'apertura dell'album. Il video è diretto da Jason Zada con la collaborazione per la parte interattiva di Jason Nichel. "Living Things" ha conquistato la prima posizione nella classifica americana, dove per ben 5 volte consecutive la band ha debuttato con un suo album al numero uno. - Ipresentano inil video del nuovo singolo" estratto da, traccia d'apertura dell'album. Il video è diretto dacon la collaborazione per la parte interattiva di. "Living Things" ha conquistato la prima posizione nella classifica americana, dove per ben 5 volte consecutive la band ha debuttato con un suo album al numero uno.

L'album, co-prodotto da Rick Rubin (Adele e Metallica) e da Mikle Shinoda, racchiude lo spirito e l’energia per cui la band si è fatta conoscere. Mike Shinoda parla orgogliosamente di questo nuovo lavoro musicale e puntualizza che con questo nuovo disco si potrà assistere ad un vero e proprio ritorno alle loro radici musicali. E’ costruito sui precedenti album dei Linkin Park, spingendo i limiti della band un passo oltre.



I Linkin Park sono una rock band multi-platino composta da il cantante Chester Bennington, il batterista/percussionista Rob Bourdon, il chitarrista Brad Delson, il bassista Dave “Phoenix” Farrell, il deejay/programmatore Joe Hahn e Mike Shinoda, voce/tastiere/chitarra.



La band ha venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo e ottenuto quattro album # 1 nella classifica americana Billboard 200. I Linkin Park sono la band più popolare su Facebook, con oltre 42 milioni di fan, e su YouTube hanno superato gli 850 milioni di visualizzazioni. Nel 2005 hanno fondato Musi For Relief, un’organizzazione no-profit che ha già raccolto oltre 5 milioni di dollari per le vittime di disastri naturali.