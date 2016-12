foto Dal Web

08:40

- Il figlio trentaseienne di Sylvester Stallone, Sage, ritrovato morto a luglio nella sua abitazione di Los Angeles, è deceduto per un arresto cardiaco. Lo rende noto l'ufficio di medicina legale della contea, sottolineando che nel corpo del giovane non c'erano tracce di droghe. Sage Stallone, che nel 1990 interpretò Rocky Balboa junior in "Rocky 5", "è morto il 13 luglio a causa di un'arteriosclerosi coronarica", ha spiegato il medico legale.