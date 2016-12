Aerosmith e un album di inediti dopo undici anni

foto Ap/Lapresse Correlati SEMPRE ROCK SUL PALCO 16:10 - Gli Aerosmith ossia Steven Tyler (voce), Joe Perry (chitarra), Brad Whitford (chitarra), Tom Hamilton (basso) e Joey Kramer (batteria), tornano il 6 novembre con "Music from another dimension" il loro quindicesimo album in studio ed il primo, dopo in 11 anni, con brani totalmente inediti. - Gliossia(voce),(chitarra),(chitarra),(basso) e(batteria), tornano il 6 novembre con "" il loro quindicesimo album in studio ed il primo, dopo in 11 anni, con brani totalmente inediti.

Il disco è stato registrato tra Los Angeles e lo studio della band in Massachusetts, la produzione è di Jack Douglas, Steven Tyler e Joe Perry, ad eccezione di tre tracce, prodotte da Tyler e Marti Frederiksen. Di "Music from another dimension" verrà pubblicata un’imperdibile deluxe edition che conterrà quattro video dal vivo: "Rats In The Cellar", "Train Kept A Rollin", "Oh Yeah" e "Song Same Old and Dance", un’intervista esclusiva con i componenti della band e tre nuovi brani in esclusiva: “Up On A Mountain,” “Oasis” e “Sunny Side of Love”.



L'album contiene 15 nuovi brani, tra cui due nuove canzoni, “Child Legendary" e "Oh Yeah", che il pubblico del Nord America ha potuto ascoltare in anteprima, durante la prima tappa del trionfale tour della band "Global Warming Tour", che ha avuto il tutto esaurito. L'album è ricco di grandi brani come “Out Go The Lights”, “Oh Yeah”, “Luv XXX”, “We All Fall Down”, “Street Jesus” e “Can’t Stop Loving You” nel quale Tyler duetta con Carrie Underwood. L’album include “Freedom Fighter” che vede Johnny Depp tra le voci coriste.