Michael Douglas nel ruolo di Ronald Reagan

13:27 - Sarà Michael Douglas a vestire i panni dell'ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan in "Reykjavik". A quanto riporta "Hollywood Reporter" il film dovrebbe essere diretto da Mike Newell, e prodotto da Ridley Scott . La pellicola è ambientata nel 1986, anno del disastro di Černobyl' , e racconta del summit svoltosi nella capitale islandese tra Reagan e Gorbachev, per scongiurare una guerra nucleare tra le due potenze .

Se Michael Douglas è il favorito per il ruolo di Ronald Reagan, nessuna indiscrezione invece per quanto riguarda l'attore che interpreterà Gorbachev.



Il film si concentrerà sul summit che si svolse nell'ottobre del 1986 a Reykjavik, a pochi mesi di distanza dal disastro di Černobyl'. Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev si incontrarono nella capitale islandese per scongiurare l'inizio di una guerra nucleare, segnando così una tappa fondamentale per i successi trattati antinucleari tra le due superpotenze.



La regia è stata affidata a Mike Newell ("Quattro matrimoni e un funerale", "Harry Potter e il calice di fuoco"), mentre Ridley Scott si occuperà della produzione. Participant Media finanzierà il progetto, stimato intorno ai 10 milioni di dollari. La sceneggiatura è stata scritta da Kevin Hood ("Becoming Jane") e le riprese del film dovrebbero svolgersi nel marzo del 2013 in Germania.