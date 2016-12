No Doubt: "In tour con i nostri nove figli"

foto Ufficio stampa Correlati GRADITO RITORNO 12:35 - I No Doubt arrivano il 25 settembre con il nuovo cd "Push and Shove", a cui seguirà un tour. I quattro membri della band (Gwen Stefani, Adrian Young, Tom Dumont e Tony Kanal) a Rolling Stone Italia confessano che in giro per il mondo ci saranno anche i 9 bambini che hanno messo al mondo negli anni trascorsi dall'uscita del loro ultimo album insieme, "Rock Steady". "Non per tirarmela - dice Gwen - ma questo è il nostro miglior disco di sempre!". - Iarrivano il 25 settembre con il nuovo cd "", a cui seguirà un tour. I quattro membri della band (Gwen Stefani, Adrian Young, Tom Dumont e Tony Kanal) a Rolling Stone Italia confessano che in giro per il mondo ci saranno anche i 9 bambini che hanno messo al mondo negli anni trascorsi dall'uscita del loro ultimo album insieme, "Rock Steady". "Non per tirarmela - dice Gwen - ma questo è il nostro miglior disco di sempre!".

La band, che ha al proprio attivo album come "Tragic Kingdom" (luscito nel 1995, al cui interno c’era anche il singolo "Don’t Speak" che superò i 15 milioni di copie), negli ultimi 11 anni è stata molto impegnata con le proprie famiglie e i figli appena nati. Durante il tour del 2009, i bimbi da accudire già ammontavano a sei: "Così finiva che, anziché l’indirizzo del party post-concerto, chiedevamo al promoter qual era il parco più vicino nel quale andare il mattino dopo a giocare con i nostri figli!", scherza Adrian.



Tony Kanal è stato l'ultimo a fare figli. Lui e la moglie hanno avuto problemi di concepimento. Gwen ricorda quel periodo in cui "arrivavamo in studio, e la prima cosa che facevamo era chiedere a Tony: 'Allora? Sei rimasto incinto?'". Adesso, la bambina di Tony, Coco, ha poco più di un anno. "I figli ti portano davvero su un altro pianeta", dice. Gwen, sposata dal settembre 2002 con Gavin Rossdale dei Bush, ha invece due maschi, Kingston e Zuma.



La prima volta che Gwen ha scoperto di essere incinta è successo nel bel mezzo di un tour. Poi, nato il figlio, è ripartita in tournée per altri sei mesi, totalizzando la bellezza di 106 concerti mentre allattava. "E quando sono tornata a casa... ero di nuovo incinta!". Girare in tour – ora, con tutte le famiglie al seguito – è un’esperienza decisamente diversa rispetto al passato. "La definirei un'esperienza tribale! - scherza Tony -. Con i bambini c’è poco da fare, sono al centro dell'attenzione dal minuto esatto in cui si svegliano fino a quando vanno a dormire".



Il primo singolo estratto da "Push and Shove", ovvero "Settle Down", è introdotto da un sitar indiano e da percussioni tabla. Sono influenze delle origini sud-asiatiche di Tony? "In realtà è stata un'idea di Sophie Muller", spiega Kanal, alludendo alla regista che ha girato quasi tutti i video del gruppo.



Stefani conferma che la band è definitivamente tornata insieme e che, dopo due dischi solisti (Love.Angel.Music.Baby e The Sweet Escape), la “Hollaback Girl" non ha più intenzione di correre da sola. "Comunque la mia non era una vera carriera solista - spiega -. Volevo semplicemente divertirmi un po'! Travestirmi, sperimentare, giocare a fare musica dance anni 80".