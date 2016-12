Lady Gaga: 2 follower su 3 sono falsi

foto LaPresse Correlati COME MAMMA L'HA FATTA 10:00 - Solo pochi mesi fa Lady Gaga si era aggiudicata la coroncina di "più seguita" di Twitter, ma la regina dei social network potrebbe ben presto cadere dal trono. Sembra infatti che il 70% dei suoi follower (più di 2 su 3 quindi) abbia un profilo falso o non attivo. Un bello smacco per Miss Germanotta che - nonostante faccia sold-out negli stadi di tutto il mondo - non è poi così amata e popolare dal "mostri" della Rete. - Solo pochi mesi fasi era aggiudicata la coroncina di, ma la regina dei social network potrebbe ben presto cadere dal trono. Sembra infatti che(più di 2 su 3 quindi) abbia. Un bello smacco per Miss Germanotta che - nonostante faccia sold-out negli stadi di tutto il mondo - non è poi così amata e popolare dal "mostri" della Rete.

Secondo un'analisi di StatusPeople - azienda specializzata nello studio dei social network - più del 70% dei follower di Lady Gaga sarebbero "finti" o "non attivi".



"Un account falso viene creato per seguire le persone e inviare loro spam - ha spiegato al Gurdian Rob Waller, dirigente di StatusPeople - Un account non attivo, invece, viene creato da un utente reale che preferisce consumare le informazioni altrui piuttosto che condividere le proprie. In questo caso il suo profilo rimane quindi inutilizzato".



Una pessima notizia per Miss Germanotta che, solo pichi mesi fa, era stata eletta la "più seguita" di Twitter, sfondando la cifra di 20 milioni di seguaci. La "Mamma Mostra" dovrà quindi depositare la sua corona accontentandosi, si fa per dire, dei fan reali che riempiono stadi e arene durante i live.