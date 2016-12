Francesca Michielin non canta più da "Sola"

foto Ufficio stampa Correlati REGINETTA DI X FACTOR 10:05 - Dopo "Distratto", Francesca Michielin torna il 31 agosto con il singolo "Sola" estratto dal primo album di inediti "Riflessi di me", in uscita il 2 ottobre. Il brano è firmato da Elisa con Roberto Casalino mentre al disco hanno collaborato sempre Elisa per la supervisione artistica e Andrea Rigonat invece per la produzione artistica. - Dopo aver vinto "X Factor 5" e scalato la classifica dei singoli contorna il 31 agosto con il singolo "" estratto dal primo album di inediti "", in uscita il 2 ottobre. Il brano è firmato da Elisa conmentre al disco hanno collaborato sempre Elisa per la supervisione artistica einvece per la produzione artistica.

“Sola”, il singolo di lancio firmato Elisa e Roberto Casalino già autori di “Distratto”, parla di un sentimento come la solitudine. Questo il tema al centro della canzone. Solitudine che può avere diverse sfaccettature, che si può presentare in qualsiasi momento e in molteplici forme, che coinvolge giovani e adulti, che può durare pochi attimi o un lungo periodo.



Solitudine che colpisce il profondo dell’anima, ma che “si legge negli occhi” o che traspare da una voce spezzata (“...rotta è la tua voce mentre il cielo piange”). Solitudine che può nascere dalla nostalgia, o dalla lontananza, da una delusione o da un dolore.



Ma il messaggio della canzone non è di rassegnazione. E' “nei gesti e nei dettagli, piccoli e importanti”, infatti, che si ritroverà la serenità e l’allegria che si sono perse. E' normale sentirsi smarriti, ma ciò che conta è accettare le proprie fragilità e insicurezze, riuscendo così a stare bene con se stessi e a non sentirsi più soli (“...e sarà una buona amica anche la solitudine”).