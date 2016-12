Christina Aguilera: "Rinata dopo il divorzio"

foto Twitter Correlati UNA NUOVA CHRISTINA

REGINA DEL TALENT 12:51 - Christina Aguilera "rinasce" dopo il divorzio e, per festeggiare, sforna un disco nuovo di zecca. "Ho fatto un sacco di cose prima di realizzare il mio ultimo album: ho partecipato a The Voice e ho avuto un divorzio - confessa la cantante - Si tratta di una vera e propria rinascita per me". La Aguilera ha ufficializzato la rottura del legame con il produttore Jordan Bratman nel 2010, dopo cinque anni di matrimonio.

Divorziata e felice, la Aguilera è pronta a dare una scossa alla sua carriera. Dopo la fine del matrimonio con il produttore americano Jordan Bratman e l'esperienza come giudice a The Voice, ora la cantante torna alla musica con un nuovo album, anticipato dal singolo "Your Body".



Si tratta del settimo lavoro per Xtina, che torna a quasi due anni di distanza dal successo di "Bionic". Il disco - di cui non è ancora noto il titolo - vanta anche la collaborazione del collega di The Voice Cee Lo Green e si preannuncia essere un mix di ballate pop ed elettronica. "E davvero nel mio stile - ha ammesso la cantante - Mi rappresenta e fa uscire davvero quello che ho dentro".



Titolo e data di uscita dell'album sono ancora top secret e i fan sono in trepidante attesa di ascoltare i nuovi brani. Tra questi anche Adam Levine - frontman dei "Maroon 5" e coach di Voice - che, dopo aver ascoltato il primo estratto, ha apostrofato così la Aguilera: "Ti odio perchè è davvero un ottimo lavoro".