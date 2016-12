Rihanna manda sms caldi a Robert Pattinson

foto Olycom Correlati ROB DELUSO DALL'AMORE

Non ha perso un secondo e da vera rubacuori ha subito mandato sms all'oggetto del desiderio. Quando ha saputo che Robert Pattinson era stato tradito dalla fidanzata Kristen Stewart, Rihanna non ha esitato a mettersi in contatto con lui, inviandogli messaggi al telefono, descritti all'Huffington Post da un amico della cantante, come seducenti e ironici.

Da quanto raccontato dalla fonte i due "si sono incontrati spesso ai premi e alle feste, ha sempre sostenuto che fosse carino, ma non ha mai fatto nulla perché stava con Kristen Stewart e non è il suo stile rubare l'uomo di qualcun'altra", ma non appena ha saputo della rottura non ha tardato a dichiararsi "ha avuto il suo numero da un amico comune e ha iniziato a scrivergli sms sexy e divertenti per sollevargli il morale.



"In un primo momento - ha spiegato l'amico anonimo - Rob ha pensato che si trattasse di uno scherzo solo più tardi ha capito che era per davvero, ma Rob non ha ceduto".



La rottura tra i divi di "Twilight" è finita sulla bocca di tutti dopo che nel mese di luglio è emerso che l'attrice aveva intrattenuto una relazione con il regista di "Biancaneve e il cacciatore", Rupert Sanders, con annesse scuse pubbliche da parte di entrambi. Scuse che non sono servite e Robert ha fatto le valigie e ha lasciato la casa che condivideva con la Stewart.