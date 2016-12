Gerini: "Giù le mani dal mio uomo"

foto F magazine Correlati RADIOSA ED ELEGANTE

TOPLESS 10 E LODE 12:35 - Claudia Gerini non ha problemi a spogliarsi per esigenze di copione, ma non provate a toccare il suo uomo, il cantante dei Tiromancino Francesco Zampaglione! E' stato proprio lui a dirigerla nelle scene di sesso dell'horror "Tulpa", anche se sul set quella gelosa era Claudia: "C'erano un sacco di bellissime ragazze, vestite in maniera sexy. Io gli dicevo di non guardare e questa cosa sotto sotto mi faceva incavolare".

Federico e Claudia sono insieme ormai da sette anni e l'attrice confessa che è stato il solo uomo capace di domarla. "Di flirt nella mia vita ne ho avuti parecchi e non sono mai stata fedelissima - confessa l'attrice a "F Magazine" - Federico mi ha fatto sentire adulta, ma allo stesso tempo ragazzina. Con lui scopro il mondo, ogni giorno ci stimoliamo a vicenda".



Un rapporto solido e duraturo, ravvivato dalla gelosia della Gerini. Nonostante sia lei a trovarsi spesso in déshabillé per esigenze di copione, è proprio Claudia la più possessiva della coppia.



Come sul set di "Tulpa", in cui il compagno l'ha diretta in alcune scene hot. "C'erano un sacco di bellissime ragazze che si trovavano a girare in abbigliamento sexy - racconta l'attrice - Io gli dicevo di non guardare! Poi mi controllavo e mi calmavo; in quel momento io ero l'attrice e lui il regista".



"Federico invece non è per niente geloso. E' molto sicuro di sè, altrimenti non potrebbe stare con un'attrice - conclude - Io non potrei mai frequentare un attore che bacia altre, anche solo per lavoro. Mi dà fastidio che mettano le mani sul mio uomo".