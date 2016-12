Alanis: "L'amore vero dopo uomini sbagliati"

foto Ufficio stampa 12:43 - A quattro anni di distanza da "Flavors of Entanglement", Alanis Morissette torna con "Havoc and bright lights". Quattordici nuove canzoni che, oltre ad uscire in edizione standard, vengono pubblicate in tre diverse edizioni: una speciale con un libretto che contiene i testi tradotti in italiano, una versione deluxe con una registrazione dal vivo a Berlino e in doppio vinile. C'è anche una canzone d'amore dedicata al marito, il rapper Souleye. - A quattro anni di distanza da "Flavors of Entanglement",torna con "". Quattordici nuove canzoni che, oltre ad uscire in edizione standard, vengono pubblicate in tre diverse edizioni: una speciale con un libretto che contiene i testi tradotti in italiano, una versione deluxe con una registrazione dal vivo a Berlino e in doppio vinile. C'è anche una canzone d'amore dedicata al marito, il rapper Souleye.

"Mi è tornata la voglia di scrivere canzoni quando ero al quinto mese di gravidanza - racconta Alanis in una intervista a Grazia - però non avevo abbastanza energie per completare un album intero: ho aspettato che Ever Imre nascesse".



Alanis Morissette nel 2010 si è sposata ed ha avuto il suo primo figlio, al quale ha dedicato il singolo “Guardian", brano che ha scalato le classifiche radio italiane. In tutte le sue nuove canzoni la Morissette mette insieme il suo percorso interiore e l’interesse per il sociale, espresso con forza in alcuni brani dell’album come "Woman down", "Edge of evolution" e "Celebrity".



Ma c'è anche spazio per l'amore con "Til You": "Non avevo mai scritto una canzone d'amore di questo tipo perché non avevo incontrato un compagno come lui. Mi vergogno ma sono anche orgogliosa di dirlo: ho frequentato parecchi uomini sbagliati e ora ho finalmente le idee chiare su come deve sssere il partner che voglio".



Il disco, registrato a Los Angeles, è stato realizzato con Guy Sigsworth (Björk, Madonna, Seal) e Joe Chiccarelli (Tori Amos, Elton John, My Morning Jacket, U2).



Alanis Morissette in questi anni ha collezionato successi e riconoscimenti: 60 milioni di album venduti in tutto il mondo, 7 Grammy Awards e 14 nomination più una ai Golden Globe.