Jessica Alba, bionda e spietata per "Sin City"

foto Twitter Correlati DA MORA A BIONDA 11:53 - Jessica Alba è pronta per le riprese del nuovo film di "Sin City", in cui interpreta una danzatrice del ventre coinvolta nella malavita. Per calarsi meglio nella parte, Jessica è diventata bionda e si è recata al poligono di tiro, in modo da affinare la mira. L'attrice ha poi pubblicato su Twitter una foto che la ritrae con una pistola in mano, commentando: "E' un bel modo iniziare la giornata - allenandosi per un film". è pronta per le riprese del nuovo film di "", in cui interpreta una danzatrice del ventre coinvolta nella malavita. Per calarsi meglio nella parte, Jessica è diventata bionda e si è recata al, in modo da affinare la mira. L'attrice ha poi pubblicato suuna foto che la ritrae con, commentando: "E' un bel modo iniziare la giornata - allenandosi per un film".

A partire da questo fine settimana, Jessica ha intrapreso la sua trasformazione in Nancy Callahan, l'esotica danzatrice del ventre già interpretata in "Sin City" nel 2005. Per riprendere il suo ruolo in "Sin City: A dame to kill for" ha quindi detto addio ai capelli castani, sfoggiando una chioma biondissima.



Sempre sulla pagina del social network, la star ha poi mostrato la sua trasformazione ai fan, attraverso alcune foto che la ritraggono prima e dopo, mentre alle sue spalle gli hair stylist si preparano ad attaccarle le extention per allungarle i capelli.



Il terzo capitolo di "Sin City" uscirà negli Stati Uniti nell'ottobre 2013. Nel cast anche Mickey Rourke, Michael Madsen e Devon Aoki.