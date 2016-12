"X-Files", in progetto un terzo film

foto Ap/Lapresse Correlati TRA ALIENI E PASSERELLE 11:29 - Gli agenti Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) sono pronti a tornare in azione. A vent'anni di distanza, infatti, la coppia di agenti di "X-Files" - serie cult degli anni '90 - potrebbe riunirsi di nuovo sul grande schermo. Si tratterebbe del terzo adattamento cinematografico, dopo i due degli scorsi anni che non hanno certo brillato in termini di incassi. Un investimento rischioso, che non convince la Fox. - Gli agenti Fox Mulder () e Dana Scully () sono pronti a tornare in azione. A vent'anni di distanza, infatti, la coppia di agenti di "" - serie cult degli anni '90 - potrebbe riunirsi di nuovo sul grande schermo. Si tratterebbe del, dopo i due degli scorsi anni che non hanno certo brillato in termini di incassi. Un, che non convince la Fox.

"Una delle cose più belle dello show erano i suoi finali aperti - ha confessato David Duchovny a Collider - Restavano aperte molte possibilità. Mi piacerebbe davvero fare un altro film, o qualcosa di simile".



Altrettanto ottimista la collega Gillian Anderson che, durante un convegno di fan, a proposito del progetto ha dichiarato: "Mi sono incontrata con Chris (Chris Carter, creatore della serie ndr.) prima di venire qui e mi è sembrato molto carino". L'attrice ha poi aggiunto che, per vedere di nuovo in azione la coppia di detective, "bisogna prima convincere la Fox".



Se Duchovny e la Anderson sarebbero ben felici di vestire i panni dei due agenti di "X-Files", diversa infatti la posizione della Twentieth Century Fox, che nutre seri dubbi al riguardo. Dopo i due film precedenti, entrambi flop, per la casa di produzione un terzo capitolo sarebbe di certo un investimento ad alto rischio.



Lasciando da parte alieni e UFO, il vero mistero è sapere se c'è davvero bisogno di produrre un terzo capitolo o se, invece, i casi di "X-Files" non andrebbero archiviati definitivamente.