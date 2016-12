Lady Gaga, cantare nuda fa bene alla voce...

foto Vogue Usa Correlati SENZA VESTITI PER GAGA E' MEGLIO...

STRIP IN FAMIGLIA... 10:36 - Una volta si diceva ai cantanti di coprirsi per non prendere freddo alla gola e rovinare la voce. Lady Gaga invece per cantare meglio... si spoglia. Una fonte vicina alla cantante ha infatti rivelato al "Sun" che tutte le parti vocali del nuovo album "Artpop" sono state registrate cantando... nuda. Secondo la popstar infatti, la nudità, rende la sua voce migliore a livello di suono ed espressività. - Una volta si diceva ai cantanti di coprirsi per non prendere freddo alla gola e rovinare la voce. Lady Gaga invece per cantare meglio... si spoglia. Una fonte vicina alla cantante ha infatti rivelato al "Sun" che tutte le parti vocali del nuovo album "Artpop" sono state registrate cantando... nuda. Secondo la popstar infatti, la nudità, rende la sua voce migliore a livello di suono ed espressività.

La campagna promozionale per il terzo album di Lady Gaga è di fatto già iniziata. Nonostante il lavoro sia ancora in piena produzione e non si sappia una data certa per l'uscita, le notizie che ogni giorno si diffondono attorno ad "Artpop" sono fatte apposta per alzare l'attenzione.



D'altro canto Gaga non è certo a disagio con il suo corpo e con il nudo ed è anche vero che spesso i cantanti (verità o leggenda che sia) scelgono il modo migliore per esprimersi in studio cantando un pezzo. In "The Doors" di Oliver Stone è immortalata una celebre sequenza in cui Jim Morrison canta mentre gli viene praticato del sesso orale, mentre si narra che i gemiti di Donna Summer in "Love To Love You Baby" non furono per nulla simulati ma registrati mentre la cantante, su indicazione del produttore Giorgio Moroder, si masturbava sdraiata per terra al buio.



In fondo Gaga si è solo spogliata. Ne ha ancora di strada da fare...