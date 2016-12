A Verona tre giorni perfetti a tutto rock

- Dal 31 agosto al 2 settembre, nella suggestiva cornice del castello Scaligero di Villafranca di Verona, è il momento per un appuntamento imperdibile per gli appassionati di rock e musica indie. "A Perfect Day" festival raccoglie infatti alcuni dei nomi migliori: Killers, Franz Ferdinand, Sigur Ros, Mogwai, Deus e molti altri.

Band importanti in un contesto fuori dal comune. Un Festival dal sapore internazionale in grado di accontentare i gusti di fan di estrazione diversa.I biglietti si possono acquistare per le singole serate oppure fare mini abbonamenti per due sere o per tutte e tre. Maggior informazioni si possono trovare sul sito della Vivo Concerti