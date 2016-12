Vasco: "Volevo sposarmi a Las Vegas"

foto Ansa Correlati SERENO IN PUGLIA 10:20 - Il neo sposo Vasco Rossi torna a dire la sua sui matrimoni nel video intitolato "Klippino impegnato in problemi sociali non politici" su Facebook. "Le coppie di fatto non sono ancora precisamente regolamentate da una legge dello Stato" dice e rivela anche che avrebbe voluto sposarsi a Las Vegas con la sua Laura, per una veloce cerimonia, poi da regolarizzare una volta arrivato in Italia. - Il neo sposotorna a dire la sua sui matrimoni nel video intitolato "Klippino impegnato in problemi sociali non politici" su Facebook. "Le coppie di fatto non sono ancora precisamente regolamentate da una legge dello Stato" dice e rivela anche che avrebbe voluto sposarsi a Las Vegas con la sua Laura, per una veloce cerimonia, poi da regolarizzare una volta arrivato in Italia.

"Si trova un testimone lì per la strada, in cinque minuti ti uniscono in matrimonio, tu vieni fuori e sei già a posto, così non avverti nessuno". Vasco sostiene di essersi dovuto sposare, dopo aver aspettato molti anni, perché in caso contrario la sua compagna non avrebbe potuto mai avanzare diritti nel caso della sua morte.



"Quello che mi interessava - aggiunge il cantante - era fare meno rumore possibile. Perché se avessi voluto fare un vero e proprio matrimonio avrei fatto una festa della madonna". Vasco spiega inoltre che, una volta deciso di celebrare il rito in Italia, avrebbe voluto non comunicare a nessuno, eccettuando parenti e amici intimi, la data delle nozze ma ciò non è stato possibile.