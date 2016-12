Madonna chiude le polemiche con Elton John

foto Ap/Lapresse Correlati SENSUALE STRIP SUL PALCO 12:09 - E alla fine Madonna ha chiuso le polemiche con Elton John per averla definita una "spogliarellista da fiera" e gli ha dedicato una canzone. Non una a caso, ma "Masterpiece", quella con cui lo ha battuto ai Golden Globe di quest'anno. La popstar 54enne, durante un concerto a Nizza in Francia, ha fatto dell'ironia nei confronti del musicista britannico, sostenendo che devono trovare un modo per porre fine alla loro lunga disputa. - E alla fineha chiuso le polemiche conper averla definita una "spogliarellista da fiera" e gli ha dedicato una canzone. Non una a caso, ma, quella con cui lo ha battuto ai Golden Globe di quest'anno. La popstar 54enne, durante un concerto a Nizza in Francia, ha fatto dell'ironia nei confronti del musicista britannico, sostenendo che devono trovare un modo per porre fine alla loro lunga disputa.

"So che è un suo grande fan - ha detto alla platea riferendosi alla canzone che gli stava dedicando - e so che è un mio grande fan. E sapete una cosa? Lo perdono. Bisogna pur cominciare da qualche parte"..



Non c'è mai stato affetto tra i due artisti, ma nell'ultimo anno Elton ha smesso di mascherare l'acredine che prova nei confronti della signora Ciccone. Elton era furioso quando la sua canzone "Hello Hello" parte della colonna sonora del film "Gnomeo and Juliet" è stata battuta dal brano di Madonna per "W.E.", e il partner del musicista, il regista canadese David Furnish, ha usato parole di fuoco definendola "imbarazzante" e disperata"..



Sir Elton recentemente si è lasciato andare ad altri commenti sulla popstar, stroncandone l'aspetto e le scelte artistiche dell'ultimo disco "MDNA" e del tour ad esso legato. "Perché lei è un tale incubo? Mi dispiace, la sua carriera è finita. Il suo tour è stato un disastro e non poteva succedere a una peggiore testa di c...".



John ha quindi rincarato la dose. "Se Madonna avesse avuto buon senso avrebbe fatto un disco come 'Ray of Light' stando lontana dalla dance, sarebbe stata una grande cantante pop e avrebbe fatto dei grandi dischi pop, qualcosa che sa fare brillantemente. Ma no, doveva dare prova di sé... E sembra una fot...a spogliarellista da fiera"..



Madonna dal canto suo non aveva mai replicato alle provocazioni fino a quando a Nizza ha risposto per le rime, anzi con una sua canzone.