Gerardo Pulli si emoziona per Frank Sinatra

Il vincitore della categoria Giovani di "Amici", Frank Sinatra (la madre è nata proprio in quel paesino) il cantautore ha rinunciato a cantare "My Way". "No, non me la sento di farla - ha detto Pulli visibilmente emozionato -, spero mi capiate". - Il vincitore della categoria Giovani di "", Gerardo Pulli , prosegue il suo tour in giro per l'Italia per presentare le canzoni del suo primo disco. Ma durante una serata a Lumarzo (Genova) dedicata a(la madre è nata proprio in quel paesino) il cantautore ha rinunciato a cantare "My Way". "No, non me la sento di farla - ha detto Pulli visibilmente emozionato -, spero mi capiate".

I fan accorsi alla quinta edizione di "Hello Frank", l'annuale tributo a Sinatra, hanno compreso le ragioni del cantautore che si è scusato con sincerità.



Gerardo è stato ospite di alcune serate in giro per l'Italia e non si è mai sottratto alle richieste dei suoi fan. Il vincitore di "Amici" ha presentato dal vivo molti dei brani del suo primo Ep uscito sotto l'etichetta di Mara Maionchi. Il cantautore è già al lavoro al suo prossimo disco e sta valutando quali canzoni inserire e registrare. Intanto ha superato i 6mila followers su Twitter e anziché postare foto si diverte a pubblicare micro videoclip. Un po' come Vasco Rossi...