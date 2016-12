Sifilide in porno Usa, attore si denuncia

foto Ap/Lapresse Correlati EPIDEMIA, L'INDUSTRIA DEL PORNO USA SI FERMA 07:34 - Si è identificato come Mr. Marcus ed è l'attore porno che ha causato l'epidemia di sifilide che ha bloccato la produzione cinematografica di film a luci rosse nella San Fernando Valley, nell'area metropolitana di Los Angeles, in California. L'uomo, che ha alle spalle una carriera ventennale nel settore, ha ammesso di aver falsificato i risultati degli esami che attestavano la malattia per poter continuare a recitare. - Si è identificato come Mr. Marcus ed è l'attore porno che ha causato l'epidemia di sifilide che ha bloccato la produzione cinematografica di film a luci rosse nella San Fernando Valley, nell'area metropolitana di Los Angeles, in California. L'uomo, che ha alle spalle una carriera ventennale nel settore, ha ammesso di aver falsificato i risultati degli esami che attestavano la malattia per poter continuare a recitare.

"Ho cercato di coprire tutto - ha detto Mr. Marcus - perché‚ è come avere la lettera scarlatta".



L'attore, che in passato è stato a lungo il compagno della diva Silvia Saint - è scoppiato in lacrime durante un'intervista e ha detto di aver alterato il test solo perché il dottore gli aveva detto che non sarebbe stato più contagioso dieci giorni dopo aver fatto un'iniezione di penicillina. E non immaginava potesse succedere quello che è successo.