Multa per Louis dei One Direction

foto Ufficio stampa Correlati IDOLI DELLE TEENAGER

SEXY SULLO YACHT 12:25 - Il 20enne Louis Tomlinson, uno dei componenti della boyband One Direction, è stato multato per eccesso di velocità e ha perso tre punti sulla patente. Il cantante è stato fermato dalla polizia mentre si recava al V Festival, come rivela il tabloid The Sun. Louis si è subito scusato con i fan e ha giurato che non accadrà più anche perché ha una relazione a distanza con Eleanor Calder che studia Manchester e la macchina è fondamentale per vedersi. - Il 20enne, uno dei componenti della boyband, è stato multato per eccesso di velocità e ha perso tre punti sulla patente. Il cantante è stato fermato dalla polizia mentre si recava al V Festival, come rivela il tabloid The Sun. Louis si è subito scusato con i fan e ha giurato che non accadrà più anche perché ha una relazione a distanza conche studia Manchester e la macchina è fondamentale per vedersi.

Intanto il nuovo singolo dei One Direction, "Live While We’re Young", balza subito al numero uno nella classifica di iTunes Italia in preordinazione.



Il secondo album di One Direction verrà pubblicato a novembre. Il disco si avvale di collaborazioni con autori e produttori come Rami Yacoub & Carl Falk e Savan Kotecha (autori di ‘One Thing’ e ‘What Makes You Beautiful’), Ed Sheeran e Tom Fletcher dei McFly, l’album annovera nomi quaIi il produttore Dr Luke (Katy Perry ‘Teenage Dream’, Taio Cruz ‘Dynamite’), Shellback (Maroon 5 ‘Moves Like Jagger’) e Toby Gad (Beyoncé ‘If I Were A Boy’).



E’ stato un anno d'oro per Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson. I One Direction sono nati nel 2010, grazie a X Factor Uk. A settembre del 2011 il primo singolo “What Makes You Beautiful” direttamente al numero uno della classifica. Da allora non si sono mai fermati. L’album di debutto “Up All Night” è, ad oggi, al primo posto delle classifiche in ben 17 paesi (in Italia è entrato direttamente al Numero 1 e non ha mai lasciato la top20 da 27 settimane) – e One Direction sono diventati la prima band inglese della storia ad entrare al Numero 1 della Billboard chart Americana con l’album d'esordio. I loro tour sono stati sold out in UK, USA, Australia e Nuova Zelanda, così come la prossima data al Madison Square Garden di New York.