Al Bano e Romina contro il depuratore

UNITI NELLA LOTTA 15:10 - Albano Carrisi è intervenuto in difesa di Romina Power, impegnata in una querelle ambientalista contro l'assessore Fabiano Amati. "La storia della depurazione non è come il ballo del qua qua" aveva dichiarato qualche giorno fa Amati, in risposta alla lettera che la Power aveva inviato al governatore Nichi Vendola, per esprimere la propria contrarietà alla realizzazione di un impianto di depurazione sulla costa di Manduria. è intervenuto, impegnata in. "La storia della depurazione non è come il ballo del qua qua" aveva dichiarato qualche giorno fa Amati, in risposta alla lettera che la Power aveva inviato al governatore Nichi Vendola, per esprimere la propria contrarietà alla realizzazione disulla costa di Manduria.

Il cantante di Cellino San Marco non ha perso tempo ed è corso in soccorso dell'ex moglie."Non penso - ha ribattuto Albano - sia mai corretto e giustificabile aggredire in maniera gratuitamente offensiva qualsiasi donna".



Proprio a proposito del "Ballo del qua qua" citato dall'assessore, Al Bano ha voluto ricordare che si tratta di un "successo mondiale che non era una canzone per bambini ma faceva il verso proprio ai politici che proponevano solo 'qua qua qua' e papere di vario tipo, senza concludere niente, costruendo un futuro che è quello che oggi viviamo".



L'ultima parola è andata però all'assessore: "Chi è distante da noi e da Albano è il punto di vista della signora Power, che evidentemente vorrebbe che la marina di Manduria ed Avetrana resti contaminata come è adesso".



Amati ha quindi concluso auspicando che "anche la signora Power possa ricongiungersi presto con noi in queste iniziative che alla lunga danno 'Felicità', come sanno bene tutti quelli che la cantano".