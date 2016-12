Salma, sensualità sofisticata e bon-ton

foto Vogue Correlati REGINA DI STILE 12:32 - Salma Hayek posa sensuale per l'edizione tedesca di "Vogue", che la immortala in copertina. Scatti bon-ton e sofisticati, che mettono in risalto le forme perfette dell'attrice messicana, musa del regista Robert Rodriguez. Salma ammicca all'obbiettivo, maliziosa e accattivante, con movenze feline da vera regina. Lingerie di pizzo, tacchi alti e mini-dress attillato: per la Hayek il gioco della seduzione non ha più segreti. posa sensuale per l'edizione tedesca di "", che la immortala in copertina. Scatti bon-ton e sofisticati, che mettono in risalto le forme perfette dell'attrice messicana, musa del regista Robert Rodriguez. Salma ammicca all'obbiettivo, maliziosa e accattivante, con movenze feline da vera regina.: per la Hayek il gioco della seduzione non ha più segreti.

Dopo aver prestato la voce alla spericolata gattina Kitty ne "Il Gatto con gli stivali", presto vedremo la Hayek vestire sul grande schermo il ruolo di "cattiva".



In "Le belve" di Oliver Stone - in uscita in Italia il prossimo 25 ottobre - sarà infatti Elena, una donna bellissima e pericolosa a capo di una banda di narcotrafficanti. Sarà proprio lei a dare l'ordine di rapire Ophelia (Blake Lively), vittima innocente di una faida per il controllo dello spaccio di marijuana tra Messico e Stati Uniti.