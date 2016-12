Jovanotti festeggia 25 anni di successi

foto Ufficio stampa Correlati L'AVVENTURA AMERICANA 17:15 - Lorenzo Jovanotti non si è fermato dopo la chiusura del trionfale "Ora Tour". Con tutta la famiglia il cantatuore si è trasferito in America per lanciare la raccolta "Italia 1988-2012" con un tour a ottobre. Per l'Italia il 27 novembre uscirà "Backup - Lorenzo 1987-2012" con otto brani inediti e successi. Il - Lorenzo Jovanotti non si è fermato dopo la chiusura del trionfale "Ora Tour". Con tutta la famiglia il cantatuore si è trasferito in America per lanciare la raccolta "Italia 1988-2012" con un tour a ottobre. Per l'Italia il 27 novembre uscirà "Backup - Lorenzo 1987-2012" con otto brani inediti e successi. Il 6 settembre l'artista sarà a Modena per il tributo a Pavarotti e il 22 grande live a Campovolo per l'Emilia terremotata.

"Backup - Lorenzo 1987-2012" è il racconto in musica di venticinque strepitosi anni di carriera con i più grandi successi, le canzoni nuove, le collaborazioni, le rarità, i remix, gli outakes e le versioni alternative. L’uscita di "Backup - Lorenzo 1987-2012" sarà preceduta dal nuovo singolo "Tensione evolutiva", il primo degli inediti del best, dal 9 novembre in tutte le radio, download e in vinile.



"Backup - Lorenzo 1987-2012" è un grande progetto discografico disponibile in quattro versioni: doppio cd, cd quadruplo “de luxe” a prezzo speciale, cofanetto edizione limitata e in digital download.



La versione “cofanetto limited edition” conterrà, oltre a un sacco di materiale “fisico" (7 cd, 2 dvd e un libro di 200 pagine) una chiavetta USB con l’intera discografia di Lorenzo: ogni canzone pubblicata dal 1987 a oggi, il "Backup" di venticinque anni di lavoro in studio e dal vivo.



Intanto per il mercato americano con il supporto della ATO Records (l'etichetta di Dave Matthews), Lorenzo ha lanciatoo il primo singolo "New York For Life" (il secondo sarà "Con la luce degli occhi"), estratto da un'altra raccolta "Italia 1988-2012", che nulla ha a che vedere con "Backup".



Mentre dal primo ottobre - dopo una partesi di date dal 12 al 19 agosto - parte da Washington il tour americano promozionale in club che si protrarrà fino al 18 ottobre con la chiusura a Detroit ma altre date potrebbero aggiungersi all'ultimo minuto.