Nicole Kidman riscopre il suo sex appeal

foto V Magazine Correlati BOMBASTICA PER "V MAGAZINE" 12:51 - Le mani che nascondono il seno nudo, la gonnellina che lascia scoperto il sedere. Già dalla copertina di "V Magazine", Nicole Kidman annuncia un servizio bombastico. E in effetti non delude le aspettative. La diva di Hollywood si fa immortalare dal fotografo delle star Mario Testino in lingerie e pose hot. A 45 anni la bionda ex moglie di Tom Cruise lascia a bocca aperta e lancia quasi un messaggio a Katie Holmes: "Il divorzio ti fa bella". - Le mani che nascondono il seno nudo, la gonnellina che lascia scoperto il sedere. Già dalla copertina di "",annuncia un servizio bombastico. E in effetti non delude le aspettative. La diva di Hollywood si fa immortalare dal fotografo delle starin lingerie e pose hot. A 45 anni la bionda ex moglie dilascia a bocca aperta e lancia quasi un messaggio a Katie Holmes: "Il divorzio ti fa bella".

L'attrice australiana, che nel servizio si presenta con un nuovo taglio di capelli che la rende selvaggia, si sente a suo agio nei panni sexy.



Forse è ispirata dalla sua nuova fatica al cinema, "The Paperboy", la pellicola di Lee Daniels che la vede al fianco del bellissimo Zac Efron e in cui spolvera tutto il suo sex appeal. E regala scene piccanti. Proprio come in questo shooting bollente. Che botox o non botox, mette tutti d'accordo.