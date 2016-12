Eutanasia e politica, il film shock di Bellocchio

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IL VIDEO 11:24 - E' uno dei film più attesi alla 69esima Mostra del Cinema di Venezia. Ed è destinato a dividere critici e opinione pubblica. "Bella addormentata" di Marco Bellocchio è infatti una delle pellicole italiane in gara e affronta una riflessione su eutanasia, vita e speranza, prendendo spunto dal caso di Eluana Englaro. Nel cast, tra gli altri, Toni Servillo, Alba Rohrwacher, Michele Riondino e Maya Sansa. Tgcom24 offre la clip in esclusiva. - E' uno dei film più attesi alla 69esimadel Cinema di. Ed è destinato a dividere critici e opinione pubblica. "" diè infatti una delle pellicole italiane in gara e affronta una riflessione su eutanasia, vita e speranza, prendendo spunto dal caso di. Nel cast, tra gli altri,offre lain

Tutto si svolge, in vari luoghi d'Italia, in sei giorni, gli ultimi di Eluana Englaro, la cui vicenda resta sullo sfondo. Personaggi di fantasia dalle diverse fedi e ideologie le cui storie si collegano emotivamente a quella vicenda, in una riflessione esistenziale sul perché della vita e della speranza malgrado tutto.



Un senatore (Servillo) deve scegliere se votare per una legge che va contro la sua coscienza o non votarla, disobbedendo alla disciplina del partito, mentre sua figlia Maria (Rohrwacher), attivista del movimento per la vita, manifesta davanti alla clinica dove è ricoverata Eluana. Roberto (Riondino), con il fratello, è schierato nell'opposto fronte laico.



Un "nemico" di cui Maria si innamora. Altrove, una grande attrice cerca nella fede e nel miracolo la guarigione della figlia, da anni in coma irreversibile, sacrificando così il rapporto con il figlio. Infine la disperata Rossa che vuole morire, ma un giovane medico di nome Pallido si oppone con tutte le forze al suo suicidio. E contro ogni aspettativa, alla fine del film, un risveglio alla vita.