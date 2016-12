Superman e Wonder Woman al bacio

14:34 - Il sogno di tantissimi geek si è finalmente avverato:Superman e Wonder Woman travolti da una passione travolgente sulla copertina del nuovo numero di "Justice League of America", il famoso fumetto di supereoi a stelle e strisce. Dopo il matrimonio tra Alpha Flight degli "X-Man" e il suo compagno, ora Cupido sembra aver scoccato un'altra freccia nel mondo dei comics. Una nuova super-coppia, quindi, che promette molte sorprese.

Una love-story, quella tra Superman e Wonder Woman, che non poteva certo passare inosservata nel mondo dei supereroi. Il succulento "gossip" è stato svelato in anterprima dal magazine Entertainment Weekly.



Dopo la fine del matrimonio con Lois Lane, il timido Clark Kent sembra aver ritrovato di nuovo il sorriso grazie alla sexy guerriera amazzone. L'avvicinamento tra i due - accenna il disegnatore Geoff Johns - è la conseguenza di un'evento (forse tragico) che avrà un forte impatto su tutti i membri della Justice League.



Per la posa dei due supereroi, l'artista Jim Lee ha tratto ispirazione dal dipinto "Il Bacio" di Gustav Klimt e dalla celebre fotografia "V-J Day" (Victory over Japan Day) di Alfred Eisenstaedt, che ritrae un marinaio intento a baciare una ragazza a Times Square, per festeggiare la fine della Seconda guerra mondiale.