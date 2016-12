Batman senza segreti in una mostra a Ostia

foto Ufficio stampa Correlati LE SORPRESE DELLA MOSTRA 12:03 - Il 24 agosto a Ostia si inaugura un evento che celebra l'ultimo episodio della trilogia dedicata a Batman "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" nelle sale italiane dal 29. La Warner Bros. Pictures Italia presenta un evento che, ripercorrendo le tappe della trilogia, permette ai fan di entrare in contatto col mondo dell'uomo pipistrello con l'installazione di due mostre: costumi e oggetti di scena de "Il cavaliere oscuro - Il ritorno". - Il 24 agosto a Ostia si inaugura un evento che celebra l'ultimo episodio della trilogia dedicata a Batman "" nelle sale italiane dal 29. La Warner Bros. Pictures Italia presenta un evento che, ripercorrendo le tappe della trilogia, permette ai fan di entrare in contatto col mondo dell'uomo pipistrello con l'installazione di due mostre: costumi e oggetti di scena de "Il cavaliere oscuro - Il ritorno".

Nella cornice di Piazzale dei Ravennati verrà allestita una Bat Caverna che immergerà completamente il visitatore nell’atmosfera del film e che ospiterà la spettacolare Camo Tumbler, l’auto utilizzata dal temibile Bane (Tom Hardy), e la Batpod, la moto di Batman (Christian Bale) così tanto amata dal pubblico. Verranno inoltre esposti i costumi originali, tra cui quello indossato da Catwoman (Anne Hathaway).



La Retrospettiva Fotografica della trilogia - The Dark Knight. Le immagini più belle dei tre film in grado di attirare l’attenzione degli italiani e dei turisti internazionali in visita sul litorale. Nella centralissima Piazza Anco Marzio, una selezione delle più spettacolari foto di scena, vere e proprie opere artistiche a cielo aperto. Entrambe le esposizioni verranno ospitate ad Ostia, località balneare di Roma altamente frequentata, dal 24 al 28 agosto.