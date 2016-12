Noemi saluta l'estate cantando l'amore

foto Ufficio stampa Correlati GRINTA E PASSIONE 11:50 - Noemi dopo il terzo posto a Sanremo con "Sono solo parole", la partecipazione straordinaria al Festival Gaber in cui ha cantato anche "Shampoo" e un tour ricco di soddisfazioni, fa un regalo ai fan. Dopo l'estate esce il doppio cd live che contiene l'inedito "Se non è amore", scritto da Fabrizio Moro (autore anche di "Sono solo parole"), in radio da venerdì. dopo il terzo posto a Sanremo con "", la partecipazione straordinaria alin cui ha cantato anche "Shampoo" e un tour ricco di soddisfazioni, fa un regalo ai fan. Dopo l'estate esce il doppio cd live che contiene l'inedito, scritto da(autore anche di "Sono solo parole"), in radio da venerdì.

“Se non è amore” è una fotografia del momento in cui si raggiunge la consapevolezza che solo la parola amore può definire quel sentimento che rende speciale anche i momenti più semplici.



“Mi viene voglia di regalarti tutto, tutto quello per cui ho lavorato fino ad oggi, - canta l'interprete - tutte quelle lettere insieme alle canzoni che ho scritto perché i miei pensieri cambiano, svaniscono e ritornano da te. Se non è amore io non so cos'è...".