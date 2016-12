Mariah Carey fa flop a bordo ring

Nel video di "Triumphant (Get 'Em)", che la diva del pop ha cantato con Rick Ross e Meek Mill, ricorre l'ormai abusato tema del combattimento di boxe. Mariah sta sia a bordo campo nei panni della "Ring Girl" con il cartellone in alto del numero di round del match che in quelli di pupa del boss tra gli spalti. Naturalmente non mancano le incursioni al centro della pedana con un lungo abito dorato mentre canta.Si fa fatica a credere che questo singolo possa segnare il grande ritorno di Mariah anche perché cantare in tre una canzone crea un po' di confusione all'ascolto. Dunque il pubblico non l'ha premiata ignorando l'acquisto del brano, ma anche perché non aggiunge né toglie nulla a quanto già la Carey ha fatto nella sua carriera. Ancora Mariah non è riusciuta ad eguagliare il grande successo di pubblico e critica di "The Emancipation of Mimi" pubblicato nel 2005 che ha venduto nel mondo oltre dieci milioni di copie, cifre oggi impensabili.Occorre riformulare e pensare squadra e idee per un ritorno in grande stile. Intanto Mariah sarà la protagonista di "American Idol" per un'intera stagione e di sicuro farà di tutto per accentuare la sua fama da diva. Pare già sia infuriata, riporta il sito gossip TMZ, per l'ingresso nel cast di Nicki Minaj , amatissima dai fan e anche da Madonna.