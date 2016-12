Emmanuelle Seigner, naturalmente perversa

foto Ap/Lapresse Correlati MAMMA SEDUCENTE 13:17 - Periodo d'oro per Emmanuelle Seigner, l'affascinante signora Polanski, che ha in cantiere ben tre film. In tutti i progetti interpreterà donne con un fortissimo sex-appeal, capaci di tutto per appagare le proprie fantasie erotiche. In "L'Uomo che ride", con Depardieu, sarà una duchessa perversa, in "Quelques heures de printemps" un'amante focosa e per "Dans la maison" una casalinga annoiata, che sedurrà l'amico del figlio. - Periodo d'oro per, l'affascinante, che ha in cantiere ben tre film. In tutti i progetti interpreterà donne con un fortissimo sex-appeal, capaci di tutto per appagare le proprie fantasie erotiche. In "", con Depardieu, sarà una, in "Quelques heures de printemps"e per "Dans la maison", che sedurrà l'amico del figlio.

La bella Emmanuelle, però, è molto diversa dalla casalinga di Dans la maison. "Mai fatto la casalinga in vita mia - confessa a "Vanity Fair - Non perché abbia niente in contrario, semplicemente non mi piace occuparmi delle faccende domestiche".



Ma, come la protagonista del film entra nelle fantasie erotiche del figlio, anche Emmanuelle ha fatto colpo sul fidanzato della figlia Morgane, di 19 anni. "E' venuta a passare le vacanze con noi con il suo ragazzo che, dopo avermi conosciuto, le ha detto: Tua madre è davvero una Milf! (mamma che mi farei, ndr.)"



Il sex appeal non le manca di certo e confessa anzi di trovarsi a proprio agio soprattutto quando ricopre ruoli erotici. In Quelques heures de printemps sarà infatti la focosa amante di Vincent Lindon, mentre si trasformerà in una nobile perversa per L'Uomo che ride con Gerard Depardieu, fuori concorso alla prossima Mostra del cinema di Venezia.



"Mi sono riconosciuta nella duchessa perversa del L'Uomo che ride - ammette - E' una donna con un fortissimo potere di seduzione, che si mette con un saltimbanco da circo sfigurato solo perchè lo trova sexy. Adoro le persone che sfidano le convenzioni".