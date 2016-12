Il vizietto di Lohan, sospetti su un altro furto

foto Olycom Correlati MUTANDE IN VISTA 10:04 - Non c'è pace per Lindsay Lohan. Sulla bad girl di Hollywood, infatti, si adombrano nuovi sospetti di furto. Sempre di gioielli. L'attrice, infatti, ha passato il weekend a casa di amici e subito dopo il proprietario si è accorto che dai cassetti mancavano alcuni preziosi. Così ha allertato la polizia, che ha subito interrogato la star. Ma forse stavolta, senza prove, riuscirà a farla franca. - Non c'è pace per. Sulla bad girl di Hollywood, infatti, si adombrano nuovidi. Sempre di. L'attrice, infatti, ha passato il weekend a casa di amici e subito dopo il proprietario si è accorto che dai cassetti mancavano alcuni preziosi. Così ha allertato la polizia, che ha subito interrogato la star. Ma forse stavolta, senza prove, riuscirà a farla franca.

Lindsay, infatti, ha già collezionato una condanna a 120 giorni di carcere e 480 ore in comunità (scontò la sua pena agli arresti domiciliarsi con un braccialetto elettronico) per il furto di una collana da una gioielleria nel 2011.



Allora, ad immortalare la scena, c'erano le telecamere. Adesso, invece, l'attrice si trovava in una casa privata. Ed è stata interrogata solo perché era tra i presenti. Gli agenti assicurano che è stata molto collaborativa, ma forse perché ormai è abituata a ricevere domande di quel tipo.