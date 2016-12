Johnny Depp sarà di nuovo Jack Sparrow

09:26 - Certo, la vita sentimentale va a rotoli, eppure Johnny Depp ha di che consolarsi. Dopo la separazione da Vanessa Paradis, infatti, l'attore tenebroso è pronto a ripartire. Sembra infatti che per la quinta volta consecutiva vestirà i panni del Capitan Jack Sparrow ne "I pirati dei Caraibi", il ruolo che l'ha portato al successo e che lo manderà ancora in cima alla lista degli attori più pagati visto che guadagnerà 76 milioni di euro.

"Johnny è molto attento a non accettare troppi film - ha detto una fonte al 'Sun' - non vuole rovinare la sua carriera con una sovraesposizione come hanno fatto John Travolta o Nicolas Cage. Questo grandissimo accordo per i 'Pirati' significa che sarà in grado di scegliere altri ruoli con molta attenzione in base alla forza della sceneggiatura invece che del compenso".



In realtà il compenso ha raggiunto cifre stellari. D'altronde non poteva essere altrimenti, visto che Vanessa e i due figli riceveranno un assegno di circa 123 milioni dopo la separazione. A Johnny non resta dunque che lavorare. L'amore (vedi Amber Heard), almeno per ora, può aspettare.