Elton John: "Mio figlio avrà un'infanzia difficile"

foto Afp 10:35 - La popstar britannica Elton John teme che suo figlio di 20 mesi, Zachary, avrà un'infanzia "molto difficile". Ha infatti paura che il bambino dovrà fare i conti con l'omofobia, oltre ai disagi provocati dal fatto di essere figlio di una celebrity . Il cantante, 65 anni, dal 2010 è divenuto legalmente il padre - insieme al compagno David Furnish, 49 anni - del piccolo, avuto affittando l'utero di una donna americana.

"A scuola altri bambini gli diranno: Tu non hai una mamma! - ha dichiarato in un'intervista alla rivista Radio Times - Si è fatta molta strada, ma c'è ancora molta omofobia, che durerà fino a quando una nuova generazione di genitori non smetterà d'inculcarla ai figli".



Elton John ha poi svelato che Zachary chiama lui daddy e David papà. "Per lui è naturale - ha spiegato - ma un giorno, quando comprenderà, mi guarderà come si guarda un pazzo scatenato".



"Essere figli di qualcuno famoso è una palla incatenata alle caviglie...Sarà molto difficile - ha aggiunto la star, che ha poi concluso - Voglio che la musica giochi un grande ruolo nella sua vita".