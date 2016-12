La "Black Tarantella" di Enzo Avitabile

foto LaPresse 16:43 - E' arrivato alla soglia del disco d'oro "Black Tarantella", nuovo lavoro di Enzo Avitabile, un grande risultato considerando che si tratta di un album indipendente, realizzato per l'etichetta "Black Tarantella Cni". Un disco cosmopolita: 13 brani di cui 11 duetti con alcune delle voci più rappresentative del panorama italiano e internazionale come: Pino Daniele, Raiz, Francesco Guccini, Daby Touré (compositore e pluristrumentista originario della Mauritania), Enrique & Solea Morente (Enrique è stato uno dei massimi esponenti contemporanei del flamenco, Solea è sua figlia), Idir (uno dei cantanti algerini più noti all'estero), Bob Geldof, Co' Sang, Franco Battiato, David Crosby, Mauro Pagani e Toumani Diabatè (musicista del Mali). - E' arrivato alla soglia del disco d'oro "", nuovo lavoro di, un grande risultato considerando che si tratta di un album indipendente, realizzato per l'etichetta "Black Tarantella Cni". Un disco cosmopolita: 13 brani di cui 11 duetti con alcune delle voci più rappresentative del panorama italiano e internazionale come:, Raiz,, Daby Touré (compositore e pluristrumentista originario della Mauritania), Enrique & Solea Morente (Enrique è stato uno dei massimi esponenti contemporanei del flamenco, Solea è sua figlia), Idir (uno dei cantanti algerini più noti all'estero), Bob Geldof, Co' Sang, Franco Battiato, David Crosby, Mauro Pagani e Toumani Diabatè (musicista del Mali).

Il vocalist e sassofonista campano è nostro gradito ospite questa settimana a "Popular".



Enzo, il disco inizia con "E' Ancora Tiempo" con ospite Pino Daniele

Si, è una canzone che nasce dalla mia amicizia con Pino che risale a più di trent'anni fa. Collaborai con lui in "Nero a Metà" il disco che gli diede il grande successo commerciale, per "E' Ancora Tiempo" Pino ha accettato con entusiasmo di cantare e suonare la chitarra, speriamo di essere riusciti a dare delle emozioni a chi ascolta.



Mi ha incuriosito il titolo "Black Tarantella"

Sì, nasce dall'attenzione di queste allegorie che vengono adottate dalla mia terra: Napoli. Mi è piaciuto mentre producevo il disco, sperimentare e capire se, in campo musicale, possono esistere dei veri dialoghi tra artisti molto diversi tra loro: questo è stato possibile attraverso gli incontri con i musicisti che hanno fatto parte del progetto.



"Black Tarantella" ha avuto una gestazione lunga ed articolata

Un lavoro andato avanti per tre anni con unl dialogo tra artisti di varie generazioni come: Pino Daniele, Raiz e Co' Sang e nomi come Guccini e Battiato, dando vita ad un omaggio alla musica d'autore che si raffronta con il dialetto. Poi ci sono artisti della World Music o quelli americani, con la leggenda di Woodstock David Crosby ed il grande Bob Geldof che organizzò il Live Aid; tutti hanno dato vita ad un "suono suonante" che vive ogni giorno.



Hai ripescato un gioiello del passato come "Soul Express"

Con "Soul Express" ho voluto rifare un grande scambio musicale con il mio amico Mauro Pagani che suona il violino ma anche Toumani Diabatè grande virtuoso della Kora africana, tipica del suo paese il Mali. Realizzando l'album ho cercato di essere più attento all'"opera" che al "prodotto", difficilmente un "prodotto" può diventare "opera": è più facile che accada il contrario e il successo commerciale di questo lavoro sta lì a dimostrarlo.

Giancarlo Bastianelli