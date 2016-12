Katy Perry intima seduce l'Italia

foto Ufficio stampa Correlati SEXY SOLDATESSA

SCOLLATURA HOT 15:15 - Un ritratto personale e professionale, che non trascura nessun aspetto della quotidianità. E' il docu-film che ha consacrato la cantante californiana superstar mondiale e dopo il successo ai botteghini Usa con oltre 24 milioni di dollari incassati e quasi 30 al box office internazionale, " - Un ritratto personale e professionale, che non trascura nessun aspetto della quotidianità. E' ilche ha consacrato la cantante californiana superstar mondiale e dopo il successo ai botteghini Usa con oltre 24 milioni di dollari incassati e quasi 30 al box office internazionale, " Katy Perry: part of me " arriva nelle sale Italiane il 18 settembre.

La pellicola si colloca al quarto posto nella classifica di incasso di documentari dopo Madonna, U2 e Jonas Brothers. Numeri che vanno ad aggiungersi agli oltre 30 milioni di album venduti nel mondo. Il film documentario verrà proiettato in 36 sale del circuito The Space Cinema, all'interno del palinsesto The Space Extra, dal 18 al 21 settembre.



"Inizialmente - racconta Katy Perry - l'idea mia e del mio management era quella di pubblicare in rete degli episodi che raccontassero la mia vita, pensavamo al massimo ad un programma tv. Mai, neppure nei miei sogni più profondi, avremmo pensato ad un film. Eppure alla fine i sogni sono diventati realtà". Oltre a catturare i successi dei suoi live show, il film racconta i suoi inizi di cantante e cantautrice e include interviste alla sua famiglia (compresi la sorella Angela e il fratello David) e ai suoi collaboratori. Il racconto di Katy Perry non può prescindere anche da quello della sua vita privata.



Ecco quindi che il film racconta anche il matrimonio, avvenuto nel 2010 con l'attore Russell Brand, il suo inizio e la sua fine ad un solo anno di distanza. Il risultato è il racconto crudo, doloroso, onesto del percorso, dell'impegno di una giovane donna, affascinante, divertente, piena di talento e molte speranze a cui è accaduto di diventare un fenomeno pop internazionale. Un successo suggellato dal record raggiunto da Katy con 5 singoli al numero 1 della Billboard 200, unica donna ad aver mai raggiunto questo traguardo.