"Disagio psicologico", Patty Pravo blocca il tour

Prima il rinvio della tournée, poi la cancellazione della tappa del 18 agosto a Porto Cervo. Adesso la conferma: Patty Pravo interrompe il tour estivo. E se in passato si era parlato di problemi di salute, la cantante 64enne spiega la sua decisione con una dichiarazione laconica: "Lo faccio per amore". E la sua manager precisa: "Nicoletta (Strambelli, ndr) da un po' di tempo è vittima di un forte disagio psicologico".

L'ex ragazza del Piper recentemente ha interrotto lo spettacolo a Roccapalumba (Palermo), sulla terza canzone, "a causa di un lampione che non le consentiva di leggere bene il gobbo", aveva scritto la stampa locale, provocando le dimissioni dell'assessore allo spettacolo della localita'. Ma il motivo reale, evidentemente, non era questo.



Il 21 agosto avrebbe dovuto cantare a La Spezia e il 25 era attesa alla Perdonanza Celestiniana a L'Aquila. "Non è stato un capriccio da rockstar ma la reazione ad un forte disagio psicologico, di cui Nicoletta (Strambelli, ndr) soffre da qualche tempo", spiega all'Ansa la manager e ufficio stampa dell'artista, Rossella Martini: "Soffre di attacchi di panico che si scatenano proprio in occasione di eventi a forte partecipazione emotiva, come i concerti, l'occasione in cui lei cerca sempre di dare il massimo. Non sentendosi più all'altezza ha scelto di lasciare, per amore e rispetto della musica e del pubblico".



Piu' che di arrivederci, il messaggio sembra essere di addio: "Dopo 46 anni sulle scene, Patty non fa concerti per soldi. Live Nation aveva progetti interessanti per lei, come un concerto alle Cascate del Niagara, ma ora è tutto fermo. Se sentirà di farcela, tornerà, altrimenti non farà più concerti. Qualunque sia la sua scelta l'importante è che sia una decisione presa con serenità. I fan sono disperati. Nicoletta è una donna forte e io confido nella sua forza".



Agli inizi di luglio si erano diffuse voci su un ricovero della cantante in una clinica di Bologna, alimentate dalle dichiarazioni dello stilista palestinese Jamal Taslaq, il cui entourage che aveva parlato di "malore" per Patty Pravo per giustificare il forfait alla sua sfilata romana. Affermazioni smentite dalla diretta interessata: "Sono in Puglia a casa di amici". E proprio a Gallipoli era stata paparazzata prima di Ferragosto in spiaggia in topless a 64 anni.