Cade da bici, Gianna Nannini si frattura il piede

Per evitare di investire un cinghiale comparso all'improvviso sul suo cammino, ha perso l'equilibrio cadendo dalla bici e provocandosi una frattura al piede. Brutto incidente per Gianna Nannini durante un'uscita in mountain bike sulle colline senesi. La rocker italiana si fratturata il malleolo e dovrà rimanere in assoluto riposo per 60 giorni. Poi tre settimane di fisioterapia.

La cantante, che era in partenza per Londra per la realizzazione del nuovo cd, ha dovuto rinviare tutti i lavori di preparazione del disco.