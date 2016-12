Festival del Cinema vietato ai minori

foto Interview Correlati SEXY TEPPISTE IN FLORIDA 11:24 - La prossima Mostra del Cinema di Venezia si preannuncia vietata ai minori. Secondo le prime anticipazioni, infatti, il cartellone è destinato a surriscaldarsi soprattutto attorno a tre temi: sesso lesbo, violenza e religione. Tra le pellicole-scandalo più attese "Spring Breakers" di Harmony Korine, "Passion" del maestro Brian De Palma e "La bella addormentata" di Marco Bellocchio, che prende spunto dal caso Englaro. - La prossimasi preannuncia vietata ai minori. Secondo le prime anticipazioni, infatti, il cartellone è destinato a surriscaldarsi soprattutto attorno a tre temi:. Tra le pellicole-scandalo più attese "" di Harmony Korine, "" del maestro Brian De Palma e "" di Marco Bellocchio, che prende spunto

E' "Spring Breakers", del regista indipendente statunitense Harmony Korine, il film da cui ci si aspetta il più alto tasso di trasgressione. Soprattutto per la presenza del oker di ragazzacce formato da Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Ashley Benson e Heather Morris, costantemente ubriache, drogate e coinvolte in orgie.



Nel film le quattro ragazze decidono di rapinare un ristorante per potersi pagare le vacanze di primavera in Florida, ma finiscono in prigione. Dietro le sbarre incontrano il rapper e pusher James Franco che le farà uscire pretendendo del lavoro sporco in cambio.



C'è poi il thriller erotico "Passion", del maestro Brian De Palma, che scandaglia i lati più oscuri del rapporto tra due donne. Protagoniste del mènage saffico Rachel McAdams, nel ruolo di una cinica donna d'affari, e Noomi Rapace, nei panni della sua dolce assistente



Attesa e mistero per "To The Wonder" di Terrence Malick con Ben Affleck, Rachel McAdams, Olga Kurylenko e Javier Bardem. Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori non accompagnati, a causa di alcune scene ad alto contenuto di sesso e nudo.



Per gli inevitabili punti in comune con le vicende di Scientology (già negati dalla produzione) farà parlare di sé anche "The Master" di Paul Thomas Anderson, sulla storia controversa della nascita di una setta religiosa con un cast d'eccezione: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman e Amy Adams.



Ma il film destinato maggiormente a dividere critici e opinione pubblica sarà sicuramente "Bella addormentata" di Marco Bellocchio, che affronta una riflessione sull'eutanasia, sulla vita e sulla speranza, prendendo spunto dall'eco mediatica avuta in Italia dal caso di Eluana Englaro.