Due anni di carcere per le Pussy Riot

Secondo il giudice Marina Syrova le tre ragazze hanno "pianificato attentamente" l'azione del 21 febbraio nella cattedrale di Cristo Salvatore. In quella occasione chiesero alla Madonna di cacciare dal potere il presidente Vladimir Putin, prima di essere arrestate.Il caso ha subito suscitato l'interesse dell'opinione pubblica, con sit-in in tutto il mondo, e molti artisti hanno chiesto la liberazione delle tre ragazze. Tra questi ancheche - durante la tappa del tour nella capitale russa - aveva lanciato un'appello per la liberazione delle rocker, mostrando sulla schiena nuda la scritta "Pussy Riot".La più giovane del gruppo, Nadejda, era inoltre stata contatta da "Playboy" , che aveva espresso l'interesse ad averla nuda in copertina.Il giudice Sirova ha negato che la sentenza di colpevolezza sia "un'azione politica". In chiesa - ha detto - sono risuonate solo offese alla Chiesa ortodossa. Quella della band è stata una "provocazione" alla chiesa e ai fedeli, ha aggiunto il magistrato leggendo il verdetto in Aula.Durante la lettura della sentenza di condanna delle Pussy Riot si sono registrati momenti di tensione davanti al tribunale Khamovnichevsky di Mosca dove alcuni manifestanti sono stati arrestati: tra loro c'è anche l'ex campione di scacchi Garry Kasparov. Le foto dell'attivista, tra gli esponenti del movimento anti-Putin Solidarnost, che cerca di liberarsi con forza dalla stretta di numerosi agenti che lo portano invece su un cellulare hanno fatto il giro dei social network. Secondo stime dell'opposizione, sono oltre 1500 le persone scese in piazza a sostegno della band punk. Le cifre dei media ufficiali invece parlano di alcune centinaia.