Robbie zerbino di una moretta in tacchi a spillo

Sono iniziate proprio in questi giorni le riprese dell'ultimo video dell'ex Take That, che per l'occasione ha scelto un look molto particolare. Rob si è infatti presentato sul set con uno smoking rosa e scarpe da ginnastica color verde acceso ai piedi.



Nella clip deve fare i conti con un'avvenente brunetta in tacchi a spillo che, dopo averlo usato come zerbino personale, lo scavalca e se ne va per la sua strada. Una scena che - almeno a giudicare dalla faccia - non sembra essere stata particolarmente piacevole per il cantante inglese.