Sylvester Stallone: "Devastato dal dolore"

- Rischia di cadere in una "spirale". Ad ammetterlo è proprio lui,, che a un mese dalla(il 13 luglio per un'overdose di farmaci) dell'adorato figlio Sage , parla del suo grande dolore. Al programma della Abc "Good Morning America" - dove stava promuovendo il suo ultimo film "" - l'attore confessa: "E' una, davvero difficile, ma è una cosa reale della vita".

Il suo è un lutto "orribile", che non gli dà pace. Tanto che Sly spera di "guarire da questa ferita", perché "il rischio è di cadere in una spirale". Sage Moonblood era il più grande dei figli di Stallone e ha recitato con il padre in due film, nel 1990 in "Rocky 5" e nel 1996 in "Daylight".Adesso Sylvester, nonostante sia devastato dal dolore, prova a rialzare la testa e il lavoro lo sta aiutando tantissimo. L'attore arriva infatti nelle sale italiane dal 17 agosto con " I mercenari 2 ", insieme - fra gli altri - a Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger. Un buon punto per ripartire.