Whitney Houston "rivive" sul grande schermo

- Whitney Houston torna in scena. Esce oggi nelle sale americane "Sparkle", remake dell'omonimo film musicale del 1976 nel quale la cantante, trovata morta il febbraio scorso in una camera dell'hotel Beverly Hilton di Los Angeles, interpreta la madre di tre ragazze che vogliono sfondare nel mondo della musica. E proprio con questa pellicola Houston sperava di tornare protagonista del grande schermo a vent'anni dal successo di "The Bodyguard".