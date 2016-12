Playboy: "Vogliamo Nadia dei Pussy Riot nuda"

foto Ap/Lapresse Correlati ECCO LE TRE ROCKER 17:01 - Ha 22 anni, è mamma e laureanda in Filosofia. Sarà per quel caschetto sempre ordinato o per il fisico avvenente, ma la versione ucraina della rivista "Playboy" ha chiesto a Nadia Tolokonnikova, una delle tre rocker delle Pussy Riot, di posare nuda in copertina. Dopo la dissacrante preghiera punk anti Putin nella cattedrale di Mosca, la popolarità delle ragazze - - Ha 22 anni, è mamma e laureanda in Filosofia. Sarà per quel caschetto sempre ordinato o per il fisico avvenente, ma la versione ucraina della rivista "" ha chiesto a, una delle tre rocker delle, di posare nuda in copertina. Dopo la dissacrante preghiera punk anti Putin nella cattedrale di Mosca, la popolarità delle ragazze - grazie anche all'intervento di Madonna - cresce di giorno in giorno.

Nadia si trova in detenzione preventiva da cinque mesi assieme alle altre due Pussy Riot (Maria Aliokhina e Iekaterina Samutsevich) che hanno cantato con lei nella cattedrale di Cristo Salvatore. Le tre autrici della "preghiera punk" rischiano tre anni di carcere per "teppismo motivato da odio religioso" e la sentenza è attesa per il 17 agosto.



La dichiarazione di difesa della Tolokonnikova, in cui cita Pitagora, Dostoevsky e Solzhenitsyn, è stata definita dal "New Yorker" una sorta di "classico nell'antologia della dissidenza". E su Facebook, in poche settimane, i suoi "amici" sono saliti a cinquemila. Adesso qualcuno spera di poterla ammirare anche senza veli.