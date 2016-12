Notte da vampiro per Robert Pattinson

foto LaPresse Correlati PENE D'AMORE PER KRISTEN 15:35 - Lo sguardo assente, il look trasandato, gli amici "costretti" a sorreggerlo. Non è facile per Robert Pattinson riprendersi dalla "botta" del tradimento di Kristen Stewart, così eccolo all'uscita della sua casa di Soho a New York scortato dalle persone più care. L'attore non appare in forma, e anche se preferisce non parlare delle sue pene d'amore, è evidente che il suo cuore è ancora a pezzi. - Lo sguardo assente, il look trasandato, gli amici "costretti" a sorreggerlo. Non è facile perriprendersi dalla "botta" del tradimento di, così eccolo all'uscita della sua casa di Soho a New York scortato dalle persone più care. L'attore non appare in forma, e anche se preferisce non parlare delle sue pene d'amore, è evidente che il suo cuore è ancora a pezzi.

A un mese dallo scandalo, Robert è tornato sotto i riflettori. Da quando hanno fatto il giro del mondo le foto che ritraevano in atteggiamenti inequivocabili l'attrice 22enne e il regista 41enne Rupert Sanders, sposato con figli, Pattinson si è tenuto volontariamente a distanza dai media.



Ma c'è da promuovere l'ultimo film di cui è protagonista, "Cosmopolis", così il divo di "Twilight" è comparso a New York, alla premiere del film. Nessuno gli ha chiesto direttamente del tradimento (i giornalisti avevano un limite sulle domande da porgli) ma ha comunque parlato delle piccanti scene di sesso presenti nel film: "Mi sento un po' a disagio a farlo - ha ammesso - ma alcune scene erano come complicati atti di recitazione, come quelle di sesso, cosa che l'ha resa un'esperienza molto strana".



Intanto al "The Daily Show" Jon Stewart ha scherzato con lui e toccato il tasto Kristen, senza mai nominarla. Appena l'attore è salito sul palco, emozionato ma sorridente, il presentatore gli ha chiesto "Cosa hai fatto ultimamente?", gli ha quindi offerto una confezione di gelato dicendogli "Siamo solo una coppia di ragazze che chiacchierano... raccontami tutto".



"Il mio più grande problema è che sono parsimonioso e non ho assunto un agente, e in genere le interviste imbarazzanti vengono scritte prima" ha detto l'attore riguardo la difficoltà di attraversare questo periodo. "Allora parliamo delle tue vacanze, ho saputo che la tua estate in Francia è stata deliziosa" lo ha incalzato Stewart. "Dunque... penso che assumerò un agente" ha risposto Robert.